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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 25 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite che non basta più reagire: serve scegliere. La differenza è sottile ma fondamentale. Nel lavoro potreste decidere di cambiare approccio a una situazione che vi stava stancando. In amore, invece, è il momento di dimostrare ciò che provate con i fatti, non solo con le parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità ma in modo più consapevole. Non vi accontentate più di ciò che è comodo: volete qualcosa che vi soddisfi davvero. Nel lavoro consolidate una posizione, ma con nuove idee. In amore, cresce il bisogno di profondità e autenticità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete più focalizzati del solito e questo vi aiuta molto. Riuscite a dare ordine ai pensieri e a capire cosa è davvero importante. Nel lavoro fate una scelta utile per il futuro. In amore, però, cercate di essere più chiari: evitare ambiguità è fondamentale.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche costruttiva. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Nel lavoro cercate di non isolarvi. In amore, invece, è il momento di aprirsi davvero: un confronto sincero può rafforzare molto il legame.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 aprile 2026), la vostra forza è nella calma e nella coerenza. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e questo vi rende più autorevoli. Nel lavoro riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più presenza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei: lasciate spazio anche all’emozione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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