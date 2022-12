Oroscopo Paolo Fox 2023: dall’Ariete ai Pesci, le previsioni per tutti i segni

Qual è l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo del nuovo anno è stato diffuso tramite il suo libro, in vendita già da diverse settimane, e nel corso della trasmissione I Fatti Vostri in onda su Rai 2. Di seguito le previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox del 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’amore comanderà, ma dovrà essere amore vero. Alcune coppie potranno decidere di sposarsi e di coronare il loro sogno. Ma i rapporti che stanno in piedi per miracolo cadranno. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti nuovi progetti. È forte il desiderio di trovare una rivincita rispetto ai problemi vissuti in passato ma le responsabilità aumenteranno di sicuro per tutti coloro che saranno pronti a mettersi in gioco.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2023, dopo un periodo tribolato marzo sarà un mese di netto recupero e poi entrerà nel segno Venere e l’amore tornerà protagonista. Il lavoro: Giove inizia un bellissimo transito segno e i cambiamenti non tarderanno ad arrivare!

Gemelli

Cari Gemelli, la prima fase dell’anno riserva qualche insidia. Nel mese di febbraio le stelle saranno conflittuali e un chiarimento sarà necessario in primavera. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna andare avanti senza troppe ansie per il futuro. Anche se il desiderio di cambiare è forte, è meglio non fare passi avventati, non è ancora il momento giusto.

Cancro



Cari Cancro, ci sono novità in arrivo nel mese di febbraio, con Venere positiva e i cuori solitari aiutati da Mercurio. E se l’amore è finito e ci si sta separando? Ci saranno questioni di soldi e di burocrazia da controllare e i mesi di marzo ed aprile regaleranno soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, se si è giovani e si sta cercando un primo impiego, vanno colte al volo le opportunità che si presenteranno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’anno nuovo (2023), dal mese di febbraio in poi Venere non sarà più opposta. Per quanto riguarda il lavoro, non è la voglia di fare che manca, ma ci sono dei problemi a livello contrattuale che vanno risolti. Giove è dissonante e così anche se il desiderio di cambiare è forte rimane una certa incertezza per il futuro. Evitare le accelerazioni.

Vergine

Cari Vergine, Venere e Marte sono contrari nel mese di febbraio e questo è un tradizionale sintomo di qualche tensione di troppo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, il transito di Saturno sarà bilanciato da quello di Giove: saranno così limitati i contrattempi nei quali si può incorrere.

Bilancia

Cari Bilancia, nel mese di giugno Giove non sarà più in opposizione. Questa è una buona notizia per chi sta affrontando una fase sentimentale un po’ fiacca. Le novità non mancheranno sul lavoro: i primi mesi dell’anno partono tra segnali positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2023, l’inizio dell’anno sarà un po’ insidioso, è meglio evitare le complicazioni e non assumere atteggiamenti orgogliosi: questa è la cosa migliore. Basta rimuginare sul passato. Per quanto riguarda il lavoro, il desiderio di cambiare è affiorato da tempo ma bisogna fare attenzione ai passi avventati.

Sagittario

Cari Sagittario, grandi passioni in arrivo a gennaio. Il desiderio di avventura è molto forte, c’è la possibilità che inizi una relazione “extra”, di quelle che vanno oltre il legame quotidiano. Molte occasioni nasceranno proprio verso la fine del mese: bisogna tener d’occhio il giorno 22. Permetteranno proprio di vivere emozioni travolgenti. Per quanto riguarda il lavoro, Giove inizia un bel transito portando diverse novità.

Capricorno

Cari Capricorno, una lezione da non dimenticare mai: l’amore è troppo importante nella vita di ognuno. Da marzo Saturno sarà favorevole e poi arriverà un bel transito di Giove: quindi se ci sono state nei mesi precedenti delle incomprensioni con il partner non bisogna perdere la pazienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2023, Marte e Venere saranno in ottimo aspetto, anche se agitazione e insofferenza affioreranno in certi periodi dell’anno. Nella parte centrale di gennaio via libera alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, si è in cerca di nuovi orizzonti. La svolta è prevista nel mese di giugno, quando sarà possibile pensare di mettere in cantiere delle nuove collaborazioni professionali.

Pesci

Cari Pesci, le coppie nel 2023 sono più forti del solito. Finalmente se ne vanno le preoccupazioni per quanto attiene la sfera sentimentale e chi è solo da tempo deve iniziare a guardarsi attorno. Le risposte sono in arrivo già da gennaio. Frizzanti le sorprese in arrivo nel mese di marzo. Per quanto riguarda il lavoro, il transito di Giove conferisce protezione.