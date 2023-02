Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrebbero tornare protagonisti i sentimenti. Il picco più elevato ci sarà nel corso della giornata di domenica. Ora sarà meglio vedere le persone che vi piacciono, potreste anche ritrovare un po’ di tempo per stare insieme agli amici oppure al partner. In tanti hanno dedicato la prima parte del mese di febbraio al lavoro. E’ il momento di voltare pagina. Coraggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), in queste ore ci sarà diverso nervosismo da gestire. Sarà facile arrabbiarsi, anche se in genere non siete voi a cercare la polemica. Anzi, spesso cercate di evitare… Vi date spesso da fare per raggiungere obiettivi importanti e poi c’è chi rovina tutto con atteggiamenti sbagliati, anche all’interno della coppia. Il momento è un po’ complesso a causa di un allontanamento che può riguardare anche l’amore. Cercate di restare calmi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo fine mese potrebbe tornare qualche tensione di troppo. E’ da giorni che siete sotto pressione e questo provoca un po’ di agitazione. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni andranno affrontate con saggezza, anche se non si potrà più rimandare un accordo o una decisione. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda i sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, state attraversando un periodo in cui è necessario stringere un po’ i denti, anche perché ci sono delle situazioni non semplici da gestire… Da marzo però avrete una fase di recupero graduale. Non è il caso di mettersi contro tutti adesso, magari buttando anche all’aria qualche rapporto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), ci sono troppe polemiche. Se in mattinata notate che le cose non vanno, sarà meglio evitare conflitti. Mordetevi la lingua. Nel corso del pomeriggio la situazione già sarà diversa. In queste giornate potrebbe esserci una piccola crisi nel lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, dopo il momento caotico di inizio mese, adesso arriva una fase di osservazione. Sapete bene qual è la vostra strada, ma è come se foste alla ricerca di un po’ di calma, anche per capire meglio cosa è successo nelle ultime settimane. Relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: potrebbero tornare protagonisti i sentimenti.