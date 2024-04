Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, prosegue l’onda positiva, martedì 30 arriva nel vostro cielo l’energia primaria del vostro protettore, Marte, pianeta della vitalità, dell’eros.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, arriva nel vostro cielo il raggio verde di Venere, stella guida, signora della bellezza e dell’amore, che meraviglia! Proprio l’amore nasce o si risveglia all’improvviso, per chi è solo o insoddisfatto, per chi si era allontanato e per chi dormicchiava nella routine.

Gemelli

Cari Gemelli, grandi notizie per voi! Ci piace l’ultimo quarto di Luna del primo maggio, ideale per le “pulizie di primavera”, per lasciarvi alle spalle il vecchio e fare spazio al nuovo.

Cancro

Cari Cancro, voi figli della Luna sapete come il cielo sia mutevole, a volte sembra immobile, altre accelera come in questi giorni di fine aprile e inizio maggio. Venere passa in Toro e da questo segno amico favoriesce nuovi incontri, scalda le relazioni umane.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 aprile 2024), questo cielo che gira e gira, come la dea bendata toglie e dà, dispensando favori un po’ per uno. Ci sono dunque chiaroscuri, per una Venere che lunedì 29 si mostra irritante e maliziosa, c’è un Marte che martedì 30 diventa magnifico e tanto sexy.

Vergine

Cari Vergine, il vostro cielo di primavera ormai è sgombro da quasi tutte le nubi – rimane quel difficile Saturno, ma ormai avete imparato a conviverci – e in questi giorni fra aprile e maggio arrivano altre buone notizie.

Bilancia

Cari Bilancia, lunedì 29 Venere raggiunge Giove e Urano in Toro: sono buone notizie per chi ha bisogno di finanziare un progetto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siamo nel pieno della stagione del Toro, è naturale che ci sia un po’ d’ansia, qualche tensione. Lunedì 29 in quel segno arriva Venere, martedì 30 approda in Ariete Marte.

Sagittario

Cari Sagittario, buone notizie stellari con Venere che lunedì 29 diventa meno amorosa ma molto utile per il lavoro, favorisce incarichi, promozioni, vi fa apprezzare dagli altri. La novità più bella è il passaggio, il 30 aprile, di Marte nel vostro amico Ariete, il vostro settore dell’amore…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo in movimento intorno al cambio di mese, lunedì 29 è Venere a spostarsi in Toro: incredibile la quantità di buoni influssi che animano il settore dell’amore, volete proprio restare soli?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 aprile 2024), Venere diventa inquieta e provocante lunedì 29, strani pensieri vi affollano la mente, ma è in famiglia che a volte faticate a trovare un equilibrio.

Pesci

Cari Pesci, che magnifica Venere vi regala questo cielo di primavera lunedì 29! È tutta simpatia, intimità, confidenza. Marte vi lascia il giorno dopo, non è un male: accanto al severo Saturno vi rendeva a tratti un po’ troppo rigidi.