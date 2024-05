Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in aspetto positivo vi predisporrà a vivere dei momenti molto esaltanti sotto tanti punti di vista. Ci sarà anche la possibilità di incontrare una persona davvero speciale…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sono in arrivo dei disagi transitori. Colpa della luna dissonante che potrebbe disseminare ostacoli lungo il vostro percorso. Si tratta solo di una breve fase passeggera.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore le stelle potrebbero riservarvi delle sorprese indigeste sotto tanti punti di vista.

Cancro

Cari Cancro, queste stelle favoriscono soprattutto le persone che svolgono un lavoro autonomo, i liberi professionisti e le persone che svolgono attività di compravendita. In arrivo degli affari molto interessanti,

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 maggio 2024), con la Luna nel segno e Mercurio in ottimo aspetto, gli affari progrediranno in maniera soddisfacente. Dal 25 maggio avrete anche Giove attivo che metterà a posto alcune situazioni familiari…

Vergine

Cari Vergine, con Venere in aspetto favorevole ci saranno tutte le condizioni per ritrovare una certa armonia anche a livello interiore.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata di oggi, 14 maggio, sarà molto stimolante soprattutto sul piano sentimentale e relazionale in generale. Nel corso dei prossimi giorni vi attendono nuovi incontri a livello professionale e non solo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in quadratura non porta buone notizie. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare attenzione e difendervi da una concorrenza agguerrita che proverà a mettervi in difficoltà.

Sagittario

Cari Sagittario, sono in arrivo delle nuove opportunità soprattutto dal punto di vista professionale. Qualcuno potrebbe doversi spostare per migliorare le proprie opportunità di guadagno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’occasione di un viaggio imprevisto creerà anche le condizioni per aprirvi nuovi orizzonti dal punto di vista professionale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 maggio 2024), la Luna storta può portare qualche piccola bega anche a livello personale o fisico. Cercate di posticipare quegli impegni di lavoro che non sono prioritari.

Pesci

Cari Pesci, coloro che sono coinvolti in una questione di natura legale dovranno cercare di scendere a compromessi per non peggiorare la situazione.