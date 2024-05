Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore dovreste aprirvi un po’ di più agli altri anche perché l’amore è dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a qualche collega. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Tutto si aggiusterà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 maggio 2024), dovreste mantenere la calma in amore anche se non è proprio il vostro forte quando siete in preda alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, siete ammirati da tutti, continuate così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è ancora un periodo un po’ confuso da dover affrontare e le stelle non aiutano da questo punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche problemino che vi sta rallentando. Non tutte le ciambelle vengono col buco…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di non essere troppo possessivi in amore perché il partner ne sta risentendo e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano interessanti novità già da fine mese. Lavorate sodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 maggio 2024), apritevi di più in amore e dichiarate i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, non è un momento roseo ma già dalla prossima settimana andrà meglio. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani.

PESCI

Cari Pesci, cercate di mantenere la calma in amore perché nonostante qualche piccolo blocco tornerà a splendere il sole. Se ci sono state polemiche e discussioni, parlate e cercate un’intesa. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto stimolati, continuate così. Ottime opportunità su tutti i fronti. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: tornerà a splendere il sole.