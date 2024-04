Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 aprile 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è gran voglia di divertimento, di rilassare la mente e pensare solo a stare bene accantonando le tensioni derivate dal lavoro o da problemi fisici. Avete diverse carte da giocare e i single possono vivere incontri speciali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 aprile 2024), Venere sta entrando in questo segno e porta rivincite, possibilità di consolidare i rapporti che funzionano e passione. Sarà possibile anche liberarsi di cose e persone che non piacciono più. Per quanto riguarda il lavoro, vi eravate dati alcuni mesi di tempo per continuare un percorso o lasciar perdere tutto in favore di un’aria migliore, quel tempo è scaduto e state per prendere la vostra decisione…

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo buono per recuperare una storia che sembrava ormai chiusa, con Ariete e Leone c’è tanto da chiarire ma le stelle vi aiuteranno a rimettere a posto le cose. Con lo Scorpione è previsto addirittura un ritorno di fiamma. In amore vi aspettano sorprese e soddisfazioni, visto che nei prossimi due mesi saranno favoriti gli incontri.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna in opposizione vi rende un po’ tesi ma state continuando nella vostra “missione” di ripulire la vita da situazioni che non vi sono piaciute o vi hanno fatto stare male. Ultimamente siete stati al centro di polemiche, soprattutto sul lavoro, ma maggio porterà un po’ più di tranquillità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 aprile 2024), le stelle di maggio porteranno una revisione d’amore, possibili allontanamenti per problemi di lavoro, personali e familiari che stanno assorbendo energie. Ci vorrà pazienza e calma per superare quella che comunque resta una fase passeggera.

VERGINE

Cari Vergine, grandi progetti per le coppie forti e stabili, i single invece farebbero bene a guardarsi attorno abbandonando però un atteggiamento troppo critico e magari anche presuntuoso. Avete sempre voglia di tenere tutto sotto controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: grandi progetti per le coppie forti e stabili. Alcuni single dovrebbero fare dei cambiamenti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI