Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 29 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se state vivendo una nuova storia o se siete molto legati al partner e avete notato che qualcuno ha alzato troppo la voce, dovete approfittare del momento per calmare gli animi. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione! In particolare se ci sono state giornate pesanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 aprile 2024), questa settimana di fine aprile-inizio maggio sarà negativa ma non lascerà molti strascichi perché Giove nel segno vi dà forza. Attenzione a non esagerare e non cercare il pelo nell’uovo nelle relazioni sociali.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, coloro che devono affrontare un esame o devono affrontare un colloquio di lavoro possono togliersi belle soddisfazioni. Ma dovrete dare tutto. Impegno massimo. Niente arriva senza sudore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore non sarà facile superare i grandi cambiamenti che stanno condizionando la vostra vita in questo delicato momento. Adesso l’amore torna in primo piano. Coraggio. Godetevi il momento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 aprile 2024), il mese di maggio spazzerà via aprile che è stato molto pesante per molti di voi. Nei rapporti di coppia avete sofferto un po’ la competizione con il partner anziché la complicità ma ora le cose cambieranno. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, la parte centrale della settimana che sta iniziando ora sarà un po’ pesante. Adesso è necessario cercare di stare tranquilli e sereni. Di voltare pagina e andare avanti alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: maggio spazzerà via aprile che è stato molto pesante per voi. Cosa volere di più?!