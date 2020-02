Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 21 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi vi invita a concedervi un po’ di svago. Se riuscite, visto che il week end è alle porte, organizzate un piccolo viaggio, una gira fuori porta che vi porti a distrarre un po’ la mente. Non siete in grande forma fisica e dovete disintossicarvi dallo stress.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox è una buona giornata quella di oggi. Vi sentite molto forti e determinati, ricchi di consapevolezza su quello che sarà il vostro prossimo futuro e i prossimi progetti. Per quanto riguarda l’amore, se siete single avete voglia di restarvene un po’ per conto vostro e dedicarvi a voi stessi e alle vostre passioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata sarà molto intrigante per quanto riguarda l’amore. Se rimarrete in casa, però, non potrete cogliere tutte le opportunità che vi si pareranno davanti, quindi fatevi belli e uscite, anche solo a camminare sotto al sole. Non potete immaginare quello che potrebbe accadere o gli incontri che potreste fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una giornata in cui ci saranno tutte le buone condizioni per mettere a tacere qualche brutta discussione amorosa. In fondo a volte, semplicemente, ci sono delle incomprensioni verbali con il partner per cui basta spiegarsi per far tornare il sereno.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è in opposizione e questo non vi porterà un grande umore. State alla larga dai focolai di tensione, dalle discussioni e dal nervosismo. Anche se qualcosa vi disturba o qualche comportamento altrui vi irrita, cercate di passare oltre e fatelo in primis per voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata sentimentalmente buona. Non avrete grandi problemi o preoccupazioni, con le stelle che favoriscono la vostra relazione di coppia e vi spronano a essere sempre più intimi e romantici con il partner. Sul lavoro potete rilanciare qualche attività o progetto che avevate abbandonato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: non avrete grandi problemi o preoccupazioni, con le stelle che favoriscono la vostra relazione di coppia e vi spronano a essere sempre più intimi e romantici con il partner.

