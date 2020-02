Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi prevede un periodo davvero interessante per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Se c’è una persona che vi interessa, fatevi avanti con entusiasmo perché potreste trovare quella giusta per voi. Sul lavoro inizia una fase davvero positiva per il vostro segno. Avete tante cose da fare, ma cercate di portare avanti i vostri impegni con calma e senza azzardare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete ottime stelle in amore, per cui datevi da fare per vivere al meglio i giorni a venire. Se siete single, potreste vivere ottime giornate per regalarvi momenti di passione ed eros. Sul lavoro potreste portare avanti i vostri progetti perché otterrete ottimi risultati.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata molto positiva per il vostro segno, soprattutto in amore, dove inizia per voi una fase di grande recupero. Se ci sono state delle crisi o dei litigi da chiarire, cercate di parlarvi per chiarire la situazione. Sul lavoro non discutete con i colleghi inutilmente, per evitare di mettervi contro le persone che vi sono vicine.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore rispetto agli ultimi giorni va molto meglio e riuscirete a risolvere problemi che sembravano insormontabili. Se ricevete degli inviti o proposte per uscire e distrarvi, accettateli volentieri. Le cose migliorano anche dal punto di vista lavorativo: potreste ricevere interessanti proposte da cogliere al volo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete avere grande cautela in amore, perché le stelle non vi assistono. La Luna in opposizione potrebbe crearvi più di qualche problema, per cui cercate di adottare la massima cautela per evitare discussioni. Qualche problema da risolvere, invece, sul piano lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sono favoriti gli incontri e l’amore per il vostro segno. Se state conoscendo una persona da poco, portate avanti questa frequentazione, perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: avete ottime stelle in amore, per cui cercate di vivere al meglio i giorni a venire.

