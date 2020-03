Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete fare particolare attenzione all’amore, perché venite da un periodo di grande fiacca e stress. Se siete impegnati, attenzione a non perdere la testa per qualcun altro ed evitate di cadere in ogni tipo di tentazione. Bene il lavoro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, il periodo non è certo esaltante, ma voi cercate di vivere la vostra quotidianità senza particolari contraccolpi o fastidi, né in un senso né nell’altro. Una via media da perseguire in ogni ambito della vostra routine. Possibile qualche problema in amore, eventualmente temporeggiate un po’ prima di prendere decisioni affrettate. Bene anche il lavoro, ma agite con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi invita a rilassarvi e ricaricare le pile dopo un periodo davvero stressante per voi. In amore, se ci sono state tensioni con il partner, cercate di parlare chiaro e provare a trovare un punto d’incontro. Cambiamenti in vista positivi sul fronte lavorativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivete un momento decisamente positivo e ricco di ottime aspettative, per cui datevi da fare perché le stelle vi assistono. Sfruttatelo a pieno, d’altronde siete uno dei segni più fortunati di questo 2020. Sul lavoro potrebbero esserci tensioni importanti con chi vi circonda. Attenzione a qualche collega ipocrita e che fa il doppio gioco o che potrebbe provare a mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete un momento decisamente positivo, vi sentite meglio e si vede. In amore cercate di evitare inutili discussioni, perché potrebbero insorgere problemi che è meglio evitare. Positivo il lavoro, iniziate a raccogliere i frutti del vostro impegno.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi invita a fermarvi e riflettere prima di prendere decisioni importanti, soprattutto in amore. Nel lavoro invece c’è tanta frenesia e tanto da fare, l’unico consiglio è quello di evitare di stancarvi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: prosegue per voi un periodo decisamente positivo, per cui andate avanti per la vostra strada. Cercate di evitare discussioni in amore.

