Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox potete finalmente gioire e rallegrarvi perché il Sole entra nel vostro segno e vi aiuterà soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro non mancano i problemi: riflettete bene prima di prendere decisioni avventate e se necessario prendetevi una pausa. Novità positive arriveranno presto. Cercate di non stressarvi troppo.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox si prevede una giornata molto faticosa dal punto di vista sentimentale oggi per il vostro segno. Mantenete la calma per non innervosirvi inutilmente. Possibili tensioni in vista con il partner: dite quello che pensate senza farvi problemi, ma calibrate le parole. Sul lavoro tagliate rapporti che non funzionano più.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete finalmente un momento positivo dopo le tante tensioni dell’ultimo periodo. In amore portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, d’altronde le stelle vi assistono. Pensate al matrimonio o ad avere un figlio. Sul lavoro invece le novità migliori arriveranno in futuro.

CANCRO

Cari Cancro, giornata ottima per quanto riguarda la salute. Iniziate infatti a stare decisamente meglio e si vede, ne beneficiano infatti tutti i vostri rapporti interpersonali. In amore siete alla ricerca di conferme e maggiore stabilità, dopo magari un litigio. Nuove collaborazioni in vista sul fronte lavorativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata piuttosto fiacca. La Luna infatti vi vede piuttosto a rilento dal punto di vista sentimentale. Se c’è una persona che vi piace, valutate prima attentamente che non sia già impegnata. Il lavoro procede a rilento: potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita a non sprecare inutilmente risorse ed energie preziose per il vostro bene, d’altronde il periodo non è dei migliori. Siete chiamati ad agire e prendere decisioni importanti che potranno impattare sul vostro futuro. Questo sia nel lavoro che in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: dopo un periodo fiacco e pieno di tensioni, rialzate la testa e ritornate a vivere a pieno. Portate avanti i vostri progetti.

