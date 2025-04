Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 18 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se state pensando di riavvicinarvi a qualcuno lasciate perdere, almeno per ora. Questa seconda metà di aprile non è certo il periodo migliore per le relazioni, soprattutto le giornate di sabato e domenica… Capitolo lavoro: sembra che alcuni rapporti stiano cambiando, evolvendo. Alcuni vostri riferimenti a breve potrebbero non essere più gli stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 aprile 2025), preparatevi all’azione, questo periodo sarà pieno di decisioni importanti da prendere. Lavoro? C’è da discutere, potreste accettare una chiusura improvvisa, accordi che vanno avanti da anni sono da rivedere e il nuovo transito di Marte, da oggi (18 aprile), parla chiaro. Tensioni, malumori possono arrivare… Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ questo cielo brilla per le giovani coppie e per gli innamorati di fresca data che possono fare grandi progetti per il futuro. Capitolo lavoro: si riparte. Se dovete sostenere colloqui e prove, riuscirete ad ottenere dei buoni risultati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le storie d’amore forti resistono alle provocazioni, sinceramente questa settimana di aprile sembra un po’ sottotono, anche voi pretendete troppo oppure siete distratti da questioni di lavoro. Arrivano novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 aprile 2025), se state cercando l’amore o una amicizia questo potrebbe essere il momento giusto. Siete single? Potreste sentirvi particolarmente attratti da una nuova conoscenza. Capitolo lavoro: Marte, che sarà opposto da oggi, invita a dare un’occhiata alle situazioni e ai progetti, soprattutto a quelli che fanno uscire troppi soldi.

PESCI

Cari Pesci, ci avviciniamo al periodo migliore dell’anno, quello che partirà dal 9 giugno. Solo un piccolo avvertimento: potrebbero esserci spese impreviste per la casa. Per quanto riguarda il lavoro, sono in vista delle riconferme, avete fatto bene il vostro lavoro e dovete semplicemente chiedere ciò che vi spetta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: questo cielo brilla per le giovani coppie e per gli innamorati di fresca data che possono fare grandi progetti per il futuro.