Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 aprile 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il periodo che sta per arrivare sarà pieno di novità, preparatevi a nuove avventure da vivere a fondo. Dal 16 aprile, con il nuovo transito di Mercurio, l’amore è nell’aria e sarà anche più facile fare conoscenze. Capitolo lavoro: le cose vanno meglio, ma in questo periodo potreste aver bisogno di un po’ di riscontri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 aprile 2025), nel corso delle prossime ore la vita di coppia si presenterà vivace, piena di progetti. Lavoro? La situazione economica è ben sostenuta dall’azione di questi pianeti anche se ci saranno ancora delle spese da dover sostenere.

GEMELLI

Cari Gemelli, i rapporti familiari sembrano più complessi da gestire e durante la gioranta di domenica riuscirete a parlare di sentimenti, solo se ci sono provocazioni meglio aspettare fine mese prima di agitare le acque. Capitolo lavoro: molto bene illuminato il settore dei contatti e le nuove iniziative hanno una grande forza in più. Giove va sfruttato per firmare accordi entro il prossimo 9 giugno.

CANCRO

Cari Cancro, siete ancora single? Coraggio, datevi da fare: entro la fine dell’estate potreste non esserlo più. Il cielo sta lavorando per rafforzare le basi delle vostre relazioni; anche gli amori recenti saranno più forti. Capitolo lavoro: conviene guardarsi attorno e cominciare a chiedere. Le nuove iniziative possono portare successo nel corso di questa settimana di metà aprile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 aprile 2025), le ultime due settimane potrebbero aver messo a dura prova alcune storie… È il momento perfetto per fare cambiamenti che desiderate da tempo, Venere è tornata favorevole. Lavoro? Sicuramente dovrete elaborare una strategia vincente che permetta di superare le ultime resistenze da parte di certe persone che hanno già cercato di mettervi i bastoni tra le ruote nel corso degli ultimi tre mesi.

VERGINE

Cari Vergine, maggio – che orami è sempre più vicino – sarà un mese un po’ delicato per l’amore, soprattutto se in passato avete avuto qualche batticuore. Nel corso delle prossime ore di questo aprile dovrete decidere cosa cercate davvero in una relazione. Lavoro? Le questioni che erano rimaste in sospeso si possono chiarire, l’unica cosa che dovete fare è evitare di precipitare situazioni ed eventi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il periodo che sta per arrivare è pieno di novità, preparatevi a nuove avventure.