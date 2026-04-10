Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di chiarezza. Non potete più restare in bilico tra due situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di prendere una decisione. In amore, un confronto può portare a una svolta importante. Avete una marcia in più, ma dovete evitare di usarla nel modo sbagliato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 aprile 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la capacità di capire tutto prima degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi dà un vantaggio. In amore, attenzione a non chiudervi troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiare aria, anche solo mentalmente. La routine vi pesa e cercate stimoli nuovi. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri, anche a costo di creare qualche scossa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione per molti di voi. State capendo cosa funziona davvero. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli risultati vi danno fiducia. In amore serve più apertura.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 aprile 2026), avete intuizioni brillanti. Qualcosa si accende nella vostra mente e può cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza. In amore, serve più concretezza.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma importante per molti di voi. Sentite molto, ma questa volta riuscite anche a gestire meglio ciò che provate. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può guidarvi nella direzione giusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata delicata ma importante.