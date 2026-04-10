Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di queste ore di quasi metà aprile avete una marcia in più, ma dovete evitare di usarla nel modo sbagliato. Non tutto va affrontato con forza. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta o una sfida che vi stimola, ma valutate bene prima di dire sì.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 aprile 2026), giornata che vi invita a rallentare e a osservare. Non tutto è come sembra e voi avete bisogno di certezze prima di muovervi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase di trasformazione mentale particolarmente importante. Cambiate idea, rivedete situazioni, capite cose nuove. Per quanto riguarda il lavoro, questo può essere utile, ma anche confondere: prendetevi il tempo necessario.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva ma anche illuminante per molti di voi. Capite qualcosa che prima vi sfuggiva. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non farvi coinvolgere troppo dagli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 aprile 2026), siete più riflessivi del solito e questo vi rende più efficaci. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe riconoscere il vostro valore.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche sorpresa. Siete abituati a controllare tutto, ma oggi qualcosa sfugge… e potrebbe essere un bene. Per quanto riguarda il lavoro, un imprevisto può diventare un’opportunità. In amore lasciate spazio all’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete più riflessivi del solito, e questo vi rende più efficaci.