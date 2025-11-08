Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 8 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 8 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fine settimana particolarmente favorevole per relazioni e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie ritroveranno armonia. Capitolo lavoro: idee e collaborazione porteranno vantaggi in queste ore di inizio novembre. Domenica invita a socializzare e a dedicarsi ai piaceri della vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 novembre 2025), vi attende un fine settimana intenso, un weekend di passione e determinazione. Capitolo lavoro: le iniziative personali possono portare risultati concreti nel corso delle prossime ore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo per voi sarà un fine settimana di inizio novembre pieno di entusiasmo e nuove possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sostengono progetti creativi e iniziative originali. In amore, chi è single può vivere incontri interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo fine settimana di inizio novembre richiede concentrazione e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative procedono bene grazie alla costanza e alla determinazione. La sincerità rafforza i legami in queste ore ma non solo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 novembre 2025), periodo particolarmente creativo e stimolante per molti di voi. Capitolo lavoro: nuove idee trovano spazio e riconoscimento. In amore, la sincerità sarà premiata. Datevi da fare.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di inizio novembre 2025 intenso dal punto di vista emotivo. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per gestire le relazioni. Capitolo lavoro: l’intuito aiuterà a trovare soluzioni efficaci a eventuali problemi che sono sorti nel recente passato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo creativo e stimolante per molti di voi.