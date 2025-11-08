Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 8 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 8 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 8 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana dell’8 e 9 novembre partirà con grande entusiasmo. Le stelle in queste ore favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Capitolo lavoro: alcune questioni possono finalmente trovare soluzione. In amore, chi è in coppia vivrà momenti di passione e complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 novembre 2025), state per vivere un fine settimana tranquillo ma produttivo. Le stelle nel corso delle prossime ore aiuteranno a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di pianificare e portare avanti progetti con costanza. Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana particolarmente vivace e dinamico. Le energie in queste ore favoriscono incontri e momenti di condivisione. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore nuove idee o collaborazioni possono rivelarsi importanti.

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono delle giornate di riflessione e introspezione. Le stelle suggeriscono di comunicare chiaramente con chi vi sta accanto e di chiarire eventuali dubbi. Capitolo lavoro: la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate nel corso delle prossime ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 novembre 2025), dovrete affrontare il fine settimana con grande energia e vitalità. Capitolo lavoro: progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana in corso porta concentrazione e produttività. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative mirate e la precisione saranno premiate. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e ritrovare equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il fine settimana porta concentrazione e produttività.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca