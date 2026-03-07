Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 7 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e oggi potete trovarlo. In amore è il momento giusto per chiarire una tensione senza polemiche. I single hanno fascino in aumento. Nel lavoro la vostra diplomazia risolve un piccolo conflitto. Non rimandate una scelta importante. Siete pronti a rimettervi in gioco. C’è una questione che vi ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi, ma ora potete affrontarla con più maturità. In amore evitate reazioni impulsive: ascoltare è più utile che imporvi. Nel lavoro una proposta potrebbe sembrarvi poco interessante all’inizio, ma nasconde potenzialità future. Energia in recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 marzo 2026), siete intensi e magnetici. In amore la passione è forte, ma evitate gelosie inutili. Se qualcosa vi disturba, parlatene subito. Nel lavoro avete un vantaggio strategico: usatelo con intelligenza. Giornata favorevole per decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiamento. Il cielo vi spinge a guardare avanti con entusiasmo. In amore cercate sincerità e libertà, ma ricordate che ogni relazione richiede presenza. Nel lavoro si apre una possibilità interessante per chi vuole rinnovarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e determinazione vi guidano. È una giornata produttiva. In amore però cercate di essere meno distaccati: ogni tanto serve mostrare fragilità. Nel lavoro piccoli risultati consolidano un percorso iniziato tempo fa. Riuscite a esprimere quello che sentite senza chiudervi. In amore le coppie possono ritrovare dolcezza, i single devono uscire di più. Nel lavoro arriva una piccola responsabilità che vi farà crescere. Non sottovalutatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 marzo 2026), creatività e intuizione vi accompagnano. In amore possono nascere emozioni improvvise. Le coppie devono ritrovare dialogo e complicità. Nel lavoro un’idea innovativa può fare la differenza, ma va strutturata bene.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e profondi. Potete vivere un momento di grande sensibilità emotiva. In amore chi ha sofferto può finalmente guardare avanti. Nel lavoro un’intuizione vi guida verso una soluzione brillante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: concretezza e determinazione vi guidano. È una giornata produttiva. Approfittatene.