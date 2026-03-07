Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete pronti a rimettervi in gioco. C’è una questione che vi ha fatto arrabbiare nei giorni scorsi, ma ora potete affrontarla con più maturità. In amore evitate reazioni impulsive: ascoltare è più utile che imporvi. Nel lavoro una proposta potrebbe sembrarvi poco interessante all’inizio, ma nasconde potenzialità future. Energia in recupero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 marzo 2026), avete bisogno di concretezza. Le stelle vi aiutano a stabilizzare una situazione affettiva o economica. In amore le coppie parlano di progetti seri, mentre i single cercano qualcosa di autentico. Sul lavoro è il momento giusto per mettere in chiaro condizioni e aspettative. Attenzione solo a non chiudervi troppo nelle vostre certezze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce ma oggi serve concentrazione. Troppe cose insieme rischiano di creare confusione. In amore potete chiarire un malinteso recente con una semplice conversazione sincera. Nel lavoro una notizia potrebbe sorprendervi: valutate tutto con calma prima di decidere.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è forte ma ben gestita. Oggi riuscite a esprimere quello che sentite senza chiudervi. In amore le coppie possono ritrovare dolcezza, i single devono uscire di più. Nel lavoro arriva una piccola responsabilità che vi farà crescere. Non sottovalutatevi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 marzo 2026), tornate protagonisti. Dopo un periodo altalenante, ora sentite di avere più controllo. In amore la passione cresce, ma attenzione all’orgoglio: non trasformate una differenza di opinione in una sfida. Nel lavoro possibili riconoscimenti o conferme attese da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche. Siete precisi e organizzati, ma in amore serve più spontaneità. Non analizzate ogni dettaglio del comportamento altrui. Nel lavoro una risposta può arrivare entro sera. Benessere in miglioramento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per sistemare questioni pratiche.