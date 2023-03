Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante questo weekend di inizio marzo Saturno è in opposizione. E lo sarà ancora per qualche giorno, dovete darvi assolutamente da fare per ottenere i vostri obiettivi. Credete di più in voi stessi. Solo così riuscirete ad ottenere i risultati sperati e centrare gli obiettivi che vi siete dati da tempo. Rimboccatevi le maniche. Avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 marzo 2023), in questo periodo dell’anno potreste soffrire particolarmente lo stress e la stanchezza in generale. Alcuni di voi sono esausti. Tranquilli: pian piano recupererete la forma e la condizione fisica e psicologica che desiderate. Vi serve solo del tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo settimane complicate, soprattutto in amore, la situazione nel corso delle prossime ore tenderà a migliorare decisamente. Coraggio. Presto anche nel lavoro avrete delle soddisfazioni che desiderate da tanto tempo.

CANCRO

Cari Cancro, nonostante le grandi difficoltà a livello sentimentale (forse c’è stata troppa superficialità…), il quadro astrale è abbastanza positivo per i nati sotto questo segno. Insomma, abbiate fiducia in voi stessi. Coraggio! Potete voltare pagina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 marzo 2023), è arrivato il momento di riflettere per ritrovare i vostri sentimenti e il vostro equilibrio interiore. Il discorso vale sia in amore sia nel lavoro. Dovete ritrovare le giuste misure per affrontare i problemi ma anche le gioie della vita. Resettate tutto e ripartite.

VERGINE

Cari Vergine, finalmente siete riusciti a ritrovare la serenità perduta, nei prossimi giorni vedrete che arriveranno soddisfazioni anche in ambito lavorativo, anche e forse soprattutto per il grande impegno che avete profuso fin qui.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: finalmente avete ritrovato la serenità, nei prossimi giorni arriveranno le soddisfazioni.