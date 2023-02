Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 febbraio – 5 marzo 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 febbraio al 5 marzo 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo per voi si prospetta una settimana da cinque stelle su cinque. Ottima situazione astrologica in amore per chi desidera una storia. Con Giove e Venere nel segno sarà possibile prendere in considerazione un nuovo rapporto o chiarirne uno. Sul lavoro miglioramenti in vista. Otterrete una bella soddisfazione dopo aver superato degli ostacoli e degli imprevisti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore a breve Giove sarà nel segno. Staccatevi dal passato. Venere porterà benessere, ma questa settimana non sarà quella giusta per ottenere chiarezza. Sul lavoro rinnovamenti in atto. Cercate di non affidarvi al caso.

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle. In amore delusioni per i single. In caso di situazioni che vi hanno messo a disagio, cercate di fare chiarezza. Favorite quelle relazioni che richiedono poco impegno. Troppe spese in vista, limitatele. Nervosismo con un collaboratore o un capo.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore settimana migliore rispetto alle precedenti, ma dovrete ancora fare attenzione alla dissonanza di Venere. Sul lavoro non ci saranno dei cambiamenti, ma potete avanzare delle proposte. Vedrete che prima o poi troveranno accoglienza e tutto andrà per il meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 febbraio – 5 marzo 2023), cinque stelle. L’amore, se non è tornato, tornerà. Siate forti e coraggiosi. Non sprecate delle occasioni, specie se avete vissuto una separazione. Sul lavoro potrete pensare con maggior libertà e ottenere grandi soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Si riaccenderanno le passioni sentimentali. Delle amicizie potrebbero diventare qualcosa in più. Recuperate terreno perso. Occhio alle spese. Sul lavoro riflettete su ciò che volete fare perché a breve Saturno inizierà un transito importante: sarete chiamati a prendere una decisione non di poco conto.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Portate pazienza in amore. Sembrano esserci dei contrasti nelle relazioni, forse il partner non è d’accordo con una vostra decisione? Troppa competizione e poca condivisione. Sul lavoro, se in passato avete avanzato delle richieste, allora dovrete aspettare pazientemente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Nei primi giorni di marzo potrete rivalutare l’amore. Qualcuno di voi starebbe pensando ad un cambio di casa o un trasferimento. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti: fatevi consigliare da una persona che vi vuole bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Inizia una fase di recupero, avrete Giove e Venere favorevoli. L’amore non mancherà. Nel weekend i single potrebbero fare degli incontri piacevoli. Progetti importanti da curare sul lavoro. Si riparte, ma attenzione alle tensioni causate dall’opposizione di Marte

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Per i sentimenti la fase è un po’ critica, state pensando ad altro e forse avete fatto i conti con una delusione o una separazione. Cercate di essere pazienti con i nati sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non funzionano come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Non avrete tempo per l’amore a causa del lavoro. Siete pieni di responsabilità. Mercoledì vi sentirete molto stanchi. Sul lavoro ultimo strappo prima della grande risoluzione. Vedrete che tutto andrà per il meglio.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. In amore incontri intriganti in vista. Non tirate troppo la corda con Leone e Scorpione. Rischierebbe di spezzarsi. Sul lavoro non infiammate le polemiche. Potreste dover fare le cose in un modo diverso dal solito. Occhio ai colpi bassi.

