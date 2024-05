Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, un bel cielo per voi. Non venite da un buon periodo, ma adesso potrete recuperare senza intoppi. Sarà la sfera pratica ad essere dominante a maggio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Luna in quadratura, il suo ritorno porta sempre qualche problema, per alcuni di voi un nemico difficile da affrontare.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Acquario potrebbe riservarvi una sorpresa inattesa, come un amore dal passato, un ritorno di fiamma che non vi lasceranno indifferenti.

Cancro

Cari Cancro, la maggior parte di voi è impegnata con questioni di carattere pratico, potrebbe trattarsi di un’eredità, di una successione, dovrete operare alcune spartizioni. Attenzione alle finanze.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 maggio 2024), La Luna contraria e voi dovete affrontarne gli effetti negativi, un occhio di riguardo alla vostra salute, evitate gli eccessi e non fate le ore piccole.

Vergine

Cari Vergine, avete una grande voglia di cambiamento, molta profonda e non preventivata. Questa sensazione è portata da Saturno opposto: il pianeta vi stimola a cambiare strada.

Bilancia

Cari Bilancia, una bellissima Luna si troverà nel cielo dell’Acquario e illuminarà la vostra vita. Si prospetta una giornata ricca di emozioni intense.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna sarà in aspetto contrario e potrebbe portare a discussioni accese o disagi in famiglia. Adesso che lo sapete, cercate di evitare polemiche e di aprire argomenti importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, Luna splendente e gentile nel cielo. Sarà un giorno piacevole e stimolante. Queste stelle così favorevoli potrebbero portare ad un’opportunità inaspettata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna potrebbe regalarvi qualcosa di bello, forse un guadagno imprevisto. Non c’è da entrare molto nello specifico, poiché l’astrologo afferma che il mese di maggio promette molto bene in tutti gli ambiti…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 maggio 2024), le stelle vi indicheranno di fermarvi e lasciarvi tutto dietro alle spalle, il passato, le relazioni e i vecchi progetti.

Pesci

Cari Pesci, il cielo di maggio sarà assolutamente sereno per questo segno, almeno fino al 19 del mese, quindi giocatevi bene le vostre carte in questo periodo privo di intoppi e ostacoli. La dea bendata potrebbe baciarvi.