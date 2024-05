Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, sono in arrivo delle stelle molto stimolanti. Le coppie che si amano davvero dovrebbero organizzare qualche evento stimolante che possa rinverdire la passione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna opposta vi porterà ad avere qualche scontro, soprattutto se il vostro obiettivo è quello di concludere un contratto. Cercate di controllare bene le vostre reazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole nel segno inaugura la stagione dei vostri compleanni e segnerà anche un punto di svolta nella vostra vita. Molte stelle si concentreranno nel vostro spazio zodiacale e vi aiuteranno a vivere meglio i rapporti con gli altri.

Cancro

Cari Cancro, Luna e Venere in buon aspetto vi aiuteranno a vivere i sentimenti. Chi è separato da poco tempo potrebbe fare un incontro speciale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 maggio 2024), la Luna dissonante potrebbe portarvi a vivere dei momenti di tensione nei rapporti con i colleghi. Calma…

Vergine

Cari Vergine, se avete un affare in ballo dovrete cercare di concludere in fretta la trattativa. Nel fine settimana l’ostilità di Giove potrebbe causarvi qualche problema.

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete cercare di essere molto più pratici e molto più concreti per riuscire a centrare gli obiettivi che vi siete prefissati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, riuscirete a mettere in mostra il vostro carisma, il vostro fascino e il vostro entusiasmo. Siete magnetici.

Sagittario

Cari Sagittario, in questi giorni vi sentite decisamente afflitti, forse perchè vi sentite traditi da una persona importante oppure perchè le cose non stanno girando per il verso giusto…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata di oggi, 21 maggio, sarà piuttosto emozionante dal punto di vista relazionale. La Luna e Venere in aspetto positivo vi metteranno in condizione di incontrare gente positiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 maggio 2024), con la Luna ostile e Mercurio e Giove in aspetto dissonante, nelle prossime ore avrete a che fare con persone particolarmente aggressive nei vostri confronti.

Pesci

Cari Pesci, in questa fase avrete molti pianeti a darvi manforte e a supportare i vostri progetti. Potrebbe anche arrivare una buona notizia da lontano che migliorerà il vostro umore.