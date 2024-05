Oroscopo Paolo Fox della settimana 20 – 26 maggio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 maggio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 maggio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, a partire dalla giornata di lunedì godrete di un grande coraggio che vi permetterà di fare molte cose. Ci sono, infatti, diverse cose da chiarire e rivedere, sia in famiglia sia in amore. Chi ha vissuto dei contrasti dovrà inevitabilmente cercare di riparare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana diffuso online, le stelle vi invitano ora a fare le cose giuste e rapportarvi con gli altri in modo sereno. Nel corso delle prossime ore sarete ancora alle prese con piccole discussioni di tipo economico e lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana sarà di relax e clima sereno dopo due giornate complicate e di nervosismo. Chi viaggia, si sposta e ha contatti con altre città può ricevere una buona conferma. E’ arrivato il momento di fare delle scelte sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana sarà instabile e all’insegna di fatica e un po’ di nervosismo: cercate il massimo della comprensione in famiglia e nei rapporti con gli altri. Se qualcosa non funziona non insistete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 maggio 2024), non sottovalutate gli incontri:l’amore può tornare protagonista nel corso delle prossime ore, anche se ultimamente è stato un aspetto difficile da gestire. Tranquilli: a tutto c’è rimedio.

VERGINE

Cari Vergine, state per attraversare una fase molto critica ed esigente ed è probabile che pretendiate lo stesso tipo di organizzazione anche da chi vi sta intorno. Non spendete troppi soldi… Calma.

BILANCIA

Cari Bilancia, in tanti, ma non tutti, si potrebbero ripresentare situazioni vissute anche nel passato. Potreste anche incontrare persone che non vedevate da tempo. Si prevede un recupero psicofisico notevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, molti stano vincendo delle battaglie di tipo fisico e, per chi è stato male per anni, si tratta di un traguardo importante. In arrivo una svolta, anche finanziaria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, se ci sono stati conflitti o allontanamenti ora si può ripartire. Venere e Marte favorevoli vi garantiranno voglia di andare lontano ed esplorare nuovi lidi, sia di tipo lavorativo sia sentimentale. Cambiamenti in vista nella parte finale della settimana.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste arrabbiarvi se qualcuno non fa ciò che deve. In particolare le donne saranno piuttosto severe con gli uomini. Questa settimana porta anche qualche momento di riflessione.

ACQUARIO

Cari Acquario, state vivendo un momento di forza. Siete in netto recupero psicofisico e dalla prossima settimana starete ancora meglio. Colmerete qualche ritardo ma dal punto di vista fisico c’è ancora qualcosa da fare.

PESCI

Cari Pesci, state provando emozioni sempre più forti per quanto riguarda le relazioni. Venerdì e sabato sono state giornate confuse che hanno messo in discussione tutto…

