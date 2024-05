Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i nuovi rapporti di lavoro saranno favoriti in questo periodo dell’anno, chi ha iniziato a collaborare con altri soci adesso è più forte. Venere non è più contraria come lo è stata nel mese di aprile… Amore? Dopo una separazione si trova un nuovo amore, si vedrà tornare indietro chi, negli ultimi mesi, ha fatto orecchie da mercante… A voi le decisioni in merito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 maggio 2024), c’è ancora il peso di una situazione economica che ha appesantito molto la vostra recente vita lavorativa e sentimentale. In caso di disputa legale o problemi finanziari conviene non lasciarsi prendere da timori, soluzioni arriveranno già da giugno che è sempre più vicino. Chi ha trovato un nuovo sentimento, pur essendo sposato, vuole uscire allo scoperto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore organizzatevi con un minimo di razionalità e approfittate di questo mese per fare richieste visto che Marte è favorevole. Per quanto riguarda l’amore, chi è solo dovrebbe accettare nuove conoscenze; chi è sposato da mesi scoprire limiti nel rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcuni voi nel corso delle prossime ore di questo maggio potrebbero intaschere un premio o togliersi un sassolino dalla scarpa. Pochi ma buoni, questo sarà il motto da oggi in poi. Attenzione alle alleanze, che siano giuste! Un premio in arrivo, ancora consensi, vittorie dietro l’angolo. In amore c’è persino chi perdonerà un ex…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 maggio 2024), è il momento giusto per fare buone proposte! Il mese di maggio è un mese di speranze, riparatore se ci sono stati troppi problemi negli ultimi mesi. La lucidità e l’inventiva sono sostenute in queste ore di primavera; alcuni, più arditi, potrebbero non rinnovare un accordo o cercare un altro progetto.

PESCI

Cari Pesci, i lavoratori dipendenti in queste ore di primavera devono prepararsi ad affrontare colloqui di rilievo. Le questioni legali, pratiche e burocratiche saranno favorite e nel caso ci fossero punti di vista inconciliabili l’importante sarà arrivare al più presto ad una mediazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: organizzatevi con un minimo di razionalità e approfittate di questo mese per fare richieste visto che Marte è favorevole.