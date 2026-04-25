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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 aprile 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di questo fine settimana sentite che non basta più reagire ma serve scegliere. La differenza è sottile ma fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di cambiare approccio a una situazione che vi stava stancando.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità ma in modo più consapevole. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate una posizione, ma con nuove idee. In amore, cresce il bisogno di profondità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete più focalizzati del solito e questo vi aiuta molto. Per quanto riguarda il lavoro, fate una scelta utile per il futuro. In amore, cercate di essere più chiari.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una giornata di fine aprile emotivamente intensa ma anche costruttiva. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non isolarvi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 aprile 2026), la vostra forza è nella calma e nella coerenza. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto. Per quanto riguarda il lavoro, un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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