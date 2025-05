Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 3 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro sarà un fine settimana di primavera particolarmente positivo, soprattutto per i sentimenti. Possibile una rinnovata armonia nella coppia. Capitolo lavoro: nel corso delle prossime ore potreste ricevere notizie incoraggianti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 maggio 2025), momenti di passione e romanticismo caratterizzeranno questi giorni di inizio maggio. Attenzione, però, a non lasciarvi trasportare dall’impulsività nelle discussioni. Calma: un passo alla volta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle nel corso delle prossime ore di questo mese di maggio 2025 premiano il coraggio: se avete un sogno nel cassetto, questo fine settimana (3-4 maggio) potrebbe darvi l’ispirazione giusta per iniziare a realizzarlo. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, relax e introspezione saranno i protagonisti di questo fine settimana di inizio mese. Evitate discussioni inutili con partner, amici e colleghi e prendetevi del tempo per voi stessi. Mordetevi la lingua prima di dire qualcosa di troppo… Sarebbe inutile far scoppiare litigi o attriti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 maggio 2025), fine settimana di energia e voglia di fare nuove esperienze per molti di voi. In amore nel corso delle prossime ore potreste ricevere una sorpresa inaspettata. Cuore aperto e relax.

PESCI

Cari Pesci, le stelle nel corso delle prossime ore di questo 3 maggio 2025 favoriranno il romanticismo e la creatività. Questo è un ottimo momento per dedicarsi a un progetto che vi sta a cuore. Datevi da fare con fiducia e serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

