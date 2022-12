Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 3 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è chi ha faticato parecchio in questo periodo dell’anno, oppure si sono verificati dei blocchi dall’esterno ed avete avuto bisogno di aiuto per risistemare la situazione. Recupero in arrivo a partire dalla giornata di domani. Durante la giornata di oggi cercate quindi di tenere duro! Il meglio deve ancora venire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 dicembre 2022), se avete una bella storia, non ci saranno problemi ma se da tempo c’è stata qualche questione da risolvere, ora qualcuno potrebbe anche alzare la voce. Chi ha una storia complicata deve stare due volte attento. Concentrazione!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – sabato 3 dicembre 2022 – ci saranno delle belle conferme dal punto di vista degli affetti. Ci sarà la possibilità che qualcuno torni dal passato, ma evitate le storie che ormai non hanno più nessuna ragione di esistere. Siate concreti e realisti. Il meglio arriverà presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sono in arrivo novità importanti nel campo sentimentale. Durante le giornate di oggi (3 dicembre) e domani (4 dicembre) sarete concentrati sul verificare un’amore. Se avete in programma qualche viaggio questo è il momento giusto per partire. Coraggio! Buttatevi in qualche avventura.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 dicembre 2022), cercate di ravvivare l’amore e i sentimenti in generale. In questo periodo avete dato piu’ importanza all’aspetto economico e lavorativo che sentimentale. Così non va bene… Dovete cambiare rotta.

PESCI

Cari Pesci, quelle di oggi – sabato 3 dicembre 2022 – e domani saranno due giornate positive per nuovi incontri, attenzione nel corso delle prossime ore a non alzare troppo la voce. Cercate di restare calmi e sereni. Perché litigare? Sarebbe solo un’inutile fatica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ci saranno delle belle conferme dal punto di vista degli affetti.