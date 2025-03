Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 marzo 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state tranquilli: la tensione dei giorni scorsi a breve si alleggerirà di molto. Le giornate del 1 e del 2 aprile potrebbero risultare ancora un po’ pesanti: evitate di consolarvi mangiando troppo e male!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 marzo 2025), Saturno e Marte a breve saranno in aspetto negativo: dovete tenere i nervi ben saldi e pensare positivo. Siete pronti a fare dei cambiamenti e a tagliare anche alcuni rapporti, sia in amore sia nelle amicizie. Riposate e recuperate le energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel vostro segno porta tanta voglia di stare al centro dell’attenzione. Nel corso delle prossime ore inizierete a sentirvi più determinati grazie a Saturno e Marte positivi e questa per voi è davvero una gran bella novità.

CANCRO

Cari Cancro, state per vivere delle giornate molto romantiche, godetevele. La Luna si troverà nel vostro segno e vi renderà più emotivi che mai. La cosa positiva e che non ci sono più gli aspetti negativi di Saturno e Marte ad influenzarvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 marzo 2025), si sta aprendo per voi un periodo molto importante. Saturno vi spingerà a fare tagli e cambiamenti in modo molto brusco e repentino. Dovete essere molto prudenti in ogni vostra azione sia in amore sia nel lavoro. Attenzione a non dire parole sbagliate a qualcuno a cui tenete veramente. Potreste scatenare un litigio inutile.

VERGINE

Cari Vergine, siete sempre troppo polemici e rischiate davvero di risultare antipatici agli occhi di chi vi sta vicino. Nel corso delle prossime ore dovreste fare davvero molta attenzione a dosare le parole. L’energia fisica è in netto calo: riposate la mente e il corpo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la Luna nel vostro segno porta tanta voglia di stare al centro dell’attenzione. Nel corso delle prossime ore inizierete a sentirvi più determinati.