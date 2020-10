Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 24 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle la Luna è dalla vostra parte e porta con sé buone notizie dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro invece dovete ancora risolvere qualche problema, ma non abbiate paura, entro la fine del mese sarà storia vecchia e potrete andare avanti sereni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi evidenzia alcuni problemi in amore per il vostro segno, soprattutto per chi ha a che fare con Toro e Leone, non sarà una giornata piacevole, potrebbero subentrare scontri di potere e nessuna delle due parti vorrà cedere. Qualche ostacolo anche nel mondo del lavoro, ma la situazione è in crescita quindi non abbiate paura di mettervi alla prova.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete tanta voglia di amare in questo periodo e anche di essere amati, avete bisogno della persona giusta al vostro fianco e anche sul fronte professionale iniziate ad avere le idee più chiare circa quello che volete. Chi ha avanzato delle richieste presto avrà una risposta, positiva o negativa che sia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete dato tempo al vostro partner per riflettere dopo un lungo periodo di alti e bassi, adesso volete una risposta anche se un po’ la temete, ma sapete di non poter più vivere in questo modo. Sul lavoro arrivano condizioni interessanti, anche se c’è troppa agitazione attorno a voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata agitata, sarete piuttosto nervosi, occhio ai legami di lunga durata, potreste dire qualcosa che potrebbe offendere terribilmente il vostro partner. Chi in passato ha avuto degli scontri oggi potrebbe avere ancora difficoltà a chiedere scusa.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata favorevole, soprattutto per l’amore, non precludetevi una bella opportunità per timidezza o sensi di colpa, quel che è passato è passato. I dubbi del resto bastano e avanzano nella sfera professionale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: tempo d’amore per il vostro segno.

