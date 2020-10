Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 24 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, dovete essere più pazienti in amore, la Luna non è più contraria quindi per voi sta iniziando una nuova fase interessante e positiva, ascoltate il vostro cuore con orecchio più attento. Dal punto di vista professionale dovete cambiare aria, ne avete bisogno perché siete troppo infelici, pensate a qualche nuovo progetto.

TORO

Cari Toro, occhio a quelli nati sotto il segno dell’Acquario, secondo Paolo Fox quella di oggi per voi non sarà una giornata entusiasmante dal punto di vista sentimentale, l’amore oggi è meglio lasciarlo da parte. Sul lavoro siete entrati in una fase riflessiva, avete bisogno di tempo per prendere una scelta importante.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle in questo fine settimana potrete fare incontri interessanti e risvegliare qualche emozione dal passato, è arrivato il momento di parlare d’amore e con semplicità. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente qualcosa si muove, arrivano delle novità importanti.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra vena polemica oggi dovrà essere smorzata soprattutto con i vostri cari altrimenti non potrete mai avere un confronto corretto e non potrete mettere da parte antichi rancori, fate chiarezza in amore, è quella la vostra priorità. Sul fronte professionale, questo non è proprio un buon momento per spendere soldi in più.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi non sarà una giornata facile per voi, potreste imbattervi in qualche problema di cuore che vi metterà di pessimo umore, cercate di essere più pazienti ed empatici, capite anche il punto di vista del partner prima di attaccarlo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata positiva soprattutto per l’amore, arrivano delle nuove storie che nascono con ingenuità e che potrebbero invece rivelarsi una grande sorpresa. Ottime opportunità anche dal lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: arrivano belle novità sia in amore che nel lavoro.

