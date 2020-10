Oroscopo Paolo Fox della settimana 19 – 25 ottobre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (19 – 25 ottobre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, da limare l’intesa di coppia. Se ci sono state discussioni con il partner o cose che non funzionano, è il momento di parlarsi e chiarire. Non potete pretendere di avere sempre ragione. Sul lavoro cercate di allontanarvi da ciò che vi provoca ansia e stress. Portate avanti le vostre idee.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, si prevedono giornate molto positive, soprattutto da mercoledì in poi. I single possono finalmente rimettersi in gioco, mentre tra le coppie storiche, se ci sono stati dei dissidi, ritorna finalmente il sereno. Sul lavoro potrebbero esserci dei tentennamenti, cercate di non innervosirvi. Nuove opportunità nella seconda parte della settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale (19-25 ottobre 2020) potrebbero esserci tentennamenti e perplessità in amore. Se avete avviato una relazione da poco, i dubbi non mancano, ma è normale. Un po’ di noia, dettata dalla routine, per le coppie di lungo corso. Con un po’ di impegno e fantasia tutto tornerà al proprio posto. Sul lavoro siete molto carichi, ma alcuni problemi personali potrebbero distogliervi dall’obiettivo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo della settimana (19-25 ottobre 2020) di Paolo Fox avete un ottimo quadro astrale. In amore potreste finalmente decidere di chiudere con il passato e lanciarvi in una nuova avventura. Qualche tensione per le coppie storiche tra martedì e giovedì. Sul lavoro fatevi trovare pronti e reattivi in qualsiasi momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, si prevedono giornate piuttosto piatte dal punto di vista sentimentale. Non ci saranno infatti né particolari tensioni ma nemmeno grandi emozioni da ricordare. Il lavoro e i vostri impegni vi assorbono tutto il tempo. Problemi da risolvere, mantenete la calma. Presto arriveranno nuove opportunità. Occhio alle spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, siete pieni di fascino e di carisma come non mai. Chi vi circonda non potrà non notarlo, per cui se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con entusiasmo. Ottime possibilità di successo anche in ambito lavorativo: insomma, si prevede una settimana ricca di gioie. Se avrete problemi da affrontare, potreste ricevere l’aiuto e il conforto di qualcuno dall’esterno.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno è sempre un’ottima notizia, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Approfittatene. Si apriranno ottime opportunità, specie per i single, ma non dovete farvi frenare da timori e insicurezze. Ottimo cielo anche per quanto riguarda il lavoro. Datevi da fare, anche perché dovrete contrastare l’influsso negativo di Marte in opposizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 ottobre 2020), questo è per voi un periodo davvero positivo in amore. D’altronde lo è già da un po’ di tempo. Se siete single, non siate frettolosi e non buttatevi in relazioni strampalate e senza un futuro. Evitate soprattutto di vivere due storie contemporaneamente. Stelle molto positive anche sul lavoro. Non fate polemica a ogni minima difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale è il momento di fare chiarezza sui vostri sentimenti. Se avete iniziato una nuova storia, potreste essere pieni di dubbi. Se non siete convinti, meglio voltare subito pagina. Anche in una relazione stabile, cercate di non litigare e polemizzare in continuazione con il partner. Sul lavoro qualche progetto ha subito un ritardo, ma potrebbe ripartire entro fine anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, che settimana splendida per l’amore! I single potranno incontrare l’anima gemella. Se c’è una persona che vi piace, non nascondetevi, anzi dichiarate tutto il vostro amore. In coppia approfittare di questi giorni per recuperare il tempo e l’intesa perduti. Sul lavoro Giove e Saturno sono in ottimo aspetto. Approfittate per riallacciare rapporti logorati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è il momento di riflettere sulla vostra coppia: le cose vanno come vorreste o è il caso di cambiare qualcosa? A volte vi sentite poco considerati, vorreste essere più al centro dell’attenzione e avvertire maggiore gelosia da parte del partner. A volte invece vorreste maggiore libertà. Cautela sul lavoro, non è il periodo giusto per fare scelte azzardate.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, Venere in opposizione vi rende irascibili e intrattabili. Finite per lamentarvi con il partner di qualsiasi cosa, ma attenzione a non esagerare se volete evitare litigi inutili. I single stanno bene così e non sono in cerca di nuove conoscenze. Sul lavoro potranno arrivare nuove proposte: valutate pro e contro prima di accettare.

