Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante questo fine settimana non potrete fare tutto quello che avete in mente. Cercate di spalmare meglio i vostri appuntamenti su più giorni e ore altrimenti altro che riposo… E non è proprio il caso, avete anzi bisogno di rilassarvi e ricaricare le pile. Relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 aprile 2022), le stelle vi aiutano e invitano a risolvere dei problemi sorti di recente. In particolare per quanto concerne i rapporti interpersonali si sono create piccole tensioni che è meglio tenere a bada ora per evitare che diventino problemi ancora più grandi. Moderatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – sabato 23 aprile – sarà una giornata un po’ sottotono: avete come sempre grande volontà e tanta voglia di fare e mettervi in gioco ma in questo periodo le energie scarseggiano. Riposatevi. O almeno provateci. Presto sarete pronti per ripartire alla grande.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non sono messe in discussione le coppie che vanno avanti da tempo ma per quelle nate da poco questo weekend potrebbe essere turbolento. Previsti scossoni… Usate bene la testa e il cuore. Vedrete che le cose miglioreranno presto e saprete ottenere grandi successi anche nella sfera lavorativa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 aprile 2022), è possibile cambiare vita. Basta volerlo. In questo periodo dovrete essere pronti a cercare nuovi spazi e nuove opportunità. Il discorso vale in tutti i campi. Amore compreso.

PESCI

Cari Pesci, alcuni rapporti sembrano un po’ più complicati da gestire in questo momento. Il consiglio è quello di tendere la mano a chi volete bene realmente, basta circondarsi di persone “inutili” se non dannose. Spazio all’amore vero. Potete ottenere grandi cose e importanti conquiste. A lavoro!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a risolvere i problemi complicati e non.