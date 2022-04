Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo difficile, oggi – 23 aprile – avrete la possibilità di sfogarvi, di uscire e fare quello che volete. Approfittate del fine settimana per conoscere nuova gente e magari trovare l’amore. Ottime notizie per il fronte sentimentale e – per alcuni – del lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 aprile 2022), cercate di mantenere la tranquillità durante il fine settimana che inizia oggi. In particolare durante la giornata di domani, nella quale sarete chiamati a superare alcune tensioni anche stupide. Inutile alimentare polemiche sterili. Lasciatevi scivolare le cose addosso.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarebbe il caso di rilassarsi un po’ e di vivere qualcosa di bello con la persona che avete al vostro fianco o un caro amico. Avete bisogno di trascorrere del tempo con i vostri affetti più sinceri. Insomma, staccate la testa dal lavoro. Relax e serenità almeno per le prossime 24-48 ore…

CANCRO

Cari Cancro, oggi – sabato 23 aprile 2022 – i ripensamenti faranno spesso capolino nella vostra vita e nel vostro cuore. Sarebbe il caso di sfruttare questo fine settimana di aprile per cercare di riflettere e delineare con precisione il vostro punto di vista. Da che parte volete andare?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 aprile 2022), nelle prossime ore potrebbe esserci qualche discussione in famiglia o con il partner. Anche futile. Il consiglio è quello di non agitarsi e non farsi prendere dal nervosismo… Non servirebbe a nulla se non a rovinarvi definitivamente la giornata.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana alle porte sarà il preludio di una settimana fantastica. Oggi e domani riposatevi e prendete fiato, avete bisogno di ricaricare le pile, vedrete che da lunedì il vostro quadro astrale vi sorriderà e non poco… Potete spingere sull’acceleratore e costruire qualcosa di speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottimo fine settimana. Per non parlare della settimana prossima… Sarete assoluti protagonisti.