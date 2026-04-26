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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 aprile 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite che non basta più reagire… La differenza è sottile ma fondamentale. Per quanto riguarda il lavoro, potreste decidere di cambiare approccio a una situazione che vi stava stancando. In amore, è il momento di dimostrare ciò che provate con i fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 aprile 2026), giornata che vi aiuta a ritrovare stabilità ma in modo più consapevole. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate una posizione, ma con nuove idee. In amore, cresce il bisogno di autenticità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete più focalizzati del solito e questo vi aiuta molto. Riuscite a dare ordine ai pensieri e a capire cosa è davvero importante. Capitolo lavoro: fate una scelta utile per il futuro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, giornata di fine aprile emotivamente intensa ma anche costruttiva per molti di voi. Le emozioni non vi confondono, ma vi guidano. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non isolarvi. In amore, è il momento di aprirsi davvero.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 aprile 2026), la vostra forza è nella calma e nella coerenza. Non avete bisogno di dimostrare nulla. Capitolo lavoro: riuscite a gestire meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi. Non tutto può essere previsto e anticipato. Per quanto riguarda il lavoro, un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche cambiamento che vi spinge ad adattarvi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 APRILE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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