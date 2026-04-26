Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di riequilibrare qualcosa. Non potete più restare nel mezzo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione importante da prendere. In amore, un chiarimento può portare a una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi mette un passo avanti agli altri. Capitolo lavoro: questo è un grande vantaggio. In amore siete più selettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi, volete costruire qualcosa che abbia senso. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un progetto interessante. In amore siete più sinceri e diretti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State affinando un percorso importante. Capitolo lavoro: fate scelte precise e mirate. In amore, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti del solito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra idea può fare la differenza se messa in pratica. In amore, attenzione a non essere troppo distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche ad agire. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi aiuta a fare progressi reali. In amore c’è una dolcezza più stabile, meno fragile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché unite sensibilità e concretezza.