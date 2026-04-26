Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi chiede controllo. Nel lavoro meglio non forzare situazioni che stanno ancora maturando. In amore, una parola detta con calma può evitare un malinteso e rafforzare il legame.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge le vostre scelte e vi rende più solidi. Nel lavoro i risultati arrivano a piccoli passi ma sono concreti. In amore cresce il bisogno di sicurezza, ma anche di emozione autentica.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma un po’ dispersiva. Nel lavoro valutate bene ogni opzione prima di decidere. In amore serve chiarezza: evitate ambiguità.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica emozioni e sensibilità. Nel lavoro non fatevi condizionare dall’esterno. In amore, giornata utile per chiarire e riavvicinarsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 aprile 2026), il Sole vi sostiene ma oggi vi invita alla misura. Nel lavoro potete ottenere risultati senza esagerare. In amore serve equilibrio tra orgoglio e sentimento.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a sistemare ciò che era in sospeso. Nel lavoro ordine e precisione portano vantaggi. In amore lasciate più spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma anche decisioni da prendere. Nel lavoro non rimandate. In amore un confronto chiarisce molto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone aumenta intuizione e profondità. Nel lavoro vedete ciò che altri non vedono. In amore emozioni forti ma più consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove apre possibilità interessanti. Nel lavoro nuove idee da valutare. In amore cercate sincerità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee vincenti. In amore chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità.