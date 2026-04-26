Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 26 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi chiede controllo. Nel lavoro meglio non forzare situazioni che stanno ancora maturando. In amore, una parola detta con calma può evitare un malinteso e rafforzare il legame.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge le vostre scelte e vi rende più solidi. Nel lavoro i risultati arrivano a piccoli passi ma sono concreti. In amore cresce il bisogno di sicurezza, ma anche di emozione autentica.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma un po’ dispersiva. Nel lavoro valutate bene ogni opzione prima di decidere. In amore serve chiarezza: evitate ambiguità.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica emozioni e sensibilità. Nel lavoro non fatevi condizionare dall’esterno. In amore, giornata utile per chiarire e riavvicinarsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 aprile 2026), il Sole vi sostiene ma oggi vi invita alla misura. Nel lavoro potete ottenere risultati senza esagerare. In amore serve equilibrio tra orgoglio e sentimento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a sistemare ciò che era in sospeso. Nel lavoro ordine e precisione portano vantaggi. In amore lasciate più spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma anche decisioni da prendere. Nel lavoro non rimandate. In amore un confronto chiarisce molto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone aumenta intuizione e profondità. Nel lavoro vedete ciò che altri non vedono. In amore emozioni forti ma più consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove apre possibilità interessanti. Nel lavoro nuove idee da valutare. In amore cercate sincerità e leggerezza.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro idee vincenti. In amore chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e profondità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 27 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 26 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 26 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 25 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 25 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 25 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 25 aprile 2026
Ricerca