Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 22 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di prestare un po’ di attenzione all’amore, visto che il vostro rapporto da qualche tempo non va a gonfie vele. Siete insicuri del vostro sentimento? Riflettete bene, soprattutto prima di parlare, perché poi è difficile tornare indietro. Sul lavoro, invece, lasciate correre se qualcosa vi ha infastidito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata a livello sentimentale non è proprio al top, ma si tratta solo di qualche nuvola passeggera. Dovreste cercare di non rapportare il vostro rapporto attuale con uno passato, ma guardare dritto e, soprattutto, solo a quello che avete ora. Sul lavoro cercate di prestare un maggiora impegno e verrete ricompensati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete le stelle dalla vostra parte, quindi imbarcatevi pure in qualche impresa difficoltosa, perché riuscirete ad affrontarla con successo. Sul lavoro, se siete in attesa di una buona notizia, la vedrete arrivare entro la fine del mese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede vivere un sabato un po’ impegnativo, tra stress e impegni vari. Soprattutto i rapporti di coppia potrebbero risentire del non avere del tempo libero per passare del tempo insieme, quindi dovreste impegnarvi nel ricavarlo oppure avrete una gatta da pelare in più per la giornata.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore è sicuramente splendido in questo sabato di febbraio. Siete scaldati dall’eros e resi gioiosi dalla bellezza di un sentimento di cui state vivendo le prime fasi. Se siete single non dovreste chiudervi in casa. Sul lavoro, ricordate di non abbandonare mai la prudenza.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vedrà innervositi nella prima parte della giornata, quando a causa di un contrattempo vedrete saltare un impegno a cui tenevate molto. Da domenica comunque l’umore è in recupero, con l’arrivo sia del Sole che della Luna: una vera e propria esplosione di luce su di voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore è sicuramente splendido in questo sabato di febbraio. Siete scaldati dall’eros e resi gioiosi dalla bellezza di un sentimento di cui state vivendo le prime fasi.

