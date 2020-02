Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 22 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 22 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi vede Venere transitare nel vostro segno, quindi è favorito il vostro rapporto con il partner, in vista di un week end di passione e romanticismo. Sul lavoro dovreste cercare di lasciare la via vecchia per intraprendere nuove strade, senza farvi spaventare dall’incertezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox l’amore è favorito: il vostro rapporto di coppia vi appaga moltissimo e, in questo periodo in particolare, non potreste chiedere di meglio. Sul lavoro dovreste concentrarvi di più e meglio, soprattutto per non vanificare tutto lo sforzo compiuto finora per gettare le fondamenta di un progetto a cui tenete.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a chiarire con qualcuno con cui avete discusso negli ultimi giorni. Le stelle indicano questo sabato, infatti, come giornata favorita per intraprendere discorsi che, seppur impegnativi, vi alleggeriranno la coscienza e la mente per poi farvi godere una domenica di relax.

CANCRO

Cari Cancro, è un periodo ricco di ansia, un po’ da prestazione sul lavoro, e un po’ da abbandono per quanto riguarda la vostra vita relazionale. Vi sembra che alcuni rapporti vi stiano sfuggendo di mano e non potete permetterlo, però dovreste anche capire da dove nascono determinate tensioni o allontanamenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una giornata particolarmente sottotono per quanto riguarda il vostro rapporto di coppia: siete un po’ annoiati e trasmetterete uno stato d’animo negativo e indolente anche al partner. Sul lavoro siete poco sereni, ed è uno dei motivi del vostro cattivo umore.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox l’amore non è al suo massimo splendore, ma dovreste rendervi conto che questo è dovuto ai vostri ritmi lavorativi. Non potete continuare a fare certi orari senza riflettere sul fatto che questo sta danneggiando la vostra vita privata. Sul lavoro non chiudete la porta in faccia ad eventuali nuove proposte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: il vostro rapporto di coppia vi appaga moltissimo e, in questo periodo in particolare, non potreste chiedere di meglio.

