Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stanno per arrivare giornate molto, molto interessanti e forse è arrivato il momento di fare il primo passo. Bene il fine settimana, favoriti i nuovi incontri: ma attenzione a non essere così gelosi. Lavoro? Buone notizie per chi deve sostenere un esame o deve far decollare nuovi progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 aprile 2024), Venere è dalla vostra parte e ora addirittura le storie ‘part time’ possono diventare importanti. Cercate di riflettere, di ascoltare la ragione e di allontanare le persone ambigue. Capitolo lavoro: cercate di risparmiare un po’ di soldi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, inizierà una fase di recupero, ma in questi giorni siete nervosi e avete solamente voglia di dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, da maggio arriveranno belle novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi sentite messi da parte e non avete voglia di sprecare tempo ed energia nei sentimenti o nei rapporti con amici e parenti. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare dei cambiamenti, ma prima bisogna concludere degli accordi importanti. In alcuni casi, decisivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 aprile 2024), vorreste una sorta di amicizia passionale perché odiate i vincoli, ma non riuscite a starne senza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di pensare positivo perché questa che sta per arrivare sarà la vostra rivoluzione. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, Venere è dalla vostra parte e l’amore prometterà grandi cose nelle prossime ore, ma non dovrete chiudervi in casa e non dovrete isolarvi. Non potete farlo ora che le stelle sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, Giove presto non sarà nel vostro segno, ma questo non vuol dire che tutto andrà male.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: Venere è dalla vostra parte e ora addirittura le storie “part time” possono diventare importanti.