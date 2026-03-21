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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 21 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 21 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete chiamati a rallentare leggermente il ritmo. Non perché manchi energia, ma perché alcune situazioni richiedono più riflessione che azione. Nel lavoro potreste accorgervi che è meglio osservare prima di intervenire. In amore invece c’è bisogno di più disponibilità all’ascolto: una persona potrebbe dirvi qualcosa di importante, anche se in modo indiretto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 marzo 2026), giornata concreta ma non banale. State costruendo qualcosa passo dopo passo, e anche se i risultati non sono immediati, sono solidi. Nel lavoro si apre uno spiraglio interessante su una questione pratica o economica. In amore si respira un clima più tranquillo: chi è in coppia ritrova stabilità, mentre i single sono più selettivi ma anche più lucidi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, vi muovete tra mille stimoli diversi. Il rischio è quello di disperdere energia, ma allo stesso tempo potreste avere un’intuizione brillante proprio grazie a un confronto o a una conversazione. Nel lavoro non tutto è chiaro subito, ma qualcosa si sblocca. In amore evitate ambiguità: meglio essere diretti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la giornata ha un tono più introspettivo. Potreste avere bisogno di stare un po’ per conto vostro per capire meglio cosa provate davvero. Nel lavoro è meglio non reagire a caldo a una provocazione o a una critica. In amore invece c’è spazio per un momento di verità: dire ciò che sentite vi farà stare meglio.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 marzo 2026), non vi manca la grinta, ma dovete usarla con intelligenza. Potreste essere chiamati a prendere una decisione importante o a gestire una situazione delicata. Nel lavoro siete più convincenti del solito. In amore torna la voglia di passione, ma evitate di voler avere sempre l’ultima parola.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per mettere ordine, non solo nelle cose pratiche ma anche nei pensieri. State cercando di capire cosa funziona davvero e cosa invece va lasciato andare. Nel lavoro riuscite a fare chiarezza su una situazione complessa. In amore però cercate di non essere troppo esigenti: ogni rapporto ha i suoi tempi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per mettere ordine, non solo nelle cose pratiche ma anche nei pensieri.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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