Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 15 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 15 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 15 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fine settimana di metà novembre 2025 favorevole per i chiarimenti e nuove opportunità. Il dialogo sarà fondamentale: le coppie presto ritroveranno armonia, mentre i single potranno fare incontri interessanti. Capitolo lavoro: idee e collaborazioni saranno premiate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 novembre 2025), periodo intenso. In arrivo un fine settimana di energia e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali possono portare risultati concreti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana pieno di entusiasmo e opportunità. Capitolo lavoro: progetti creativi e iniziative originali trovano spazio e riconoscimento. Chi è single può vivere incontri interessanti, mentre le coppie ritrovano armonia e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana richiede concentrazione e organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avanzano grazie alla determinazione e alla costanza. La chiarezza e la sincerità rafforzano i legami, mentre i single potrebbero scoprire nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 novembre 2025), fine settimana favorevole. La sincerità sarà premiata: chi è single può fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee e progetti trovano spazio e apprezzamento.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana di metà novembre 2025 ricco di emozioni e intuizioni. Ascoltare il cuore sarà fondamentale per prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, l’intuito aiuta a gestire situazioni complesse e a trovare soluzioni efficaci.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana favorevole. Ottimo momento per gli incontri.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
