Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 15 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 15 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avrete un fine settimana particolarmente energico e vivace. Le stelle favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Capitolo lavoro: alcune questioni in sospeso potrebbero trovare una soluzione positiva. Le coppie vivranno momenti di passione e complicità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 novembre 2025), vivrete un weekend sereno e stabile. Le stelle aiutano a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Lavoro? Questo è il momento di organizzare le proprie attività e pianificare progetti importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana di metà novembre vivace con energia e curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi contatti e idee creative possono rivelarsi utili per il futuro. Chi è single potrebbe vivere incontri interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, giornate di metà novembre caratterizzate da introspezione e riflessione. Le stelle suggeriscono di chiarire dubbi emotivi e comunicare con sincerità con il partner o le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 15 novembre 2025), la settimana si chiude con grande energia e voglia di protagonismo. Capitolo lavoro: progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione.

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo un fine settimana di metà novembre produttivo e concentrato. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative precise e organizzate porteranno risultati positivi. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e recuperare armonia nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: fine settimana vivace con energia e curiosità.