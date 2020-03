Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 4 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro cielo è molto nuvoloso e il motivo è una Luna dissonante che tende ad oscurarlo. Cercate di evitare inutili discussioni o di innervosirvi per qualcosa che non è poi così importante nella vostra vita. Rimettete al centro le vostre certezze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata è molto favorevole per quanto riguarda l’amore, con la Luna che ha un ottimo transito nel vostro segno e vi spinge a ricercare la vostra vera felicità. Cercate di ricercarla, ma con prudenza. Sul lavoro avete delle occasioni da cogliere, state concentrati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede alla ricerca di emozioni forti. Siete un po’ annoiati e state disperatamente cercando di allontanare una certa routine per risentirvi vivi. Sul lavoro ci sono alcuni problemi che sembrano montagne altissime, ma se cambierete prospettiva da cui guardare questa montagna vedrete che troverete il modo di scalarla senza troppa fatica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore siete alla ricerca di un equilibrio. Fate attenzione alla Luna in opposizione, perché vi spinge a mettere in discussione molte certezze della vostra vita. Forse, però, avete bisogno proprio della scossa che il grande satellite suggerisce.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi (4 marzo) di Paolo Fox vi vede molto confusi e agitati. Non sapete più cosa volete sia dal lavoro che dal vostro rapporto di coppia e nella vostra testa c’è molto caos. Cercate di venirne fuori affrontando tutti i vostri crucci, rispondendo a tutte le vostre domande.

PESCI

Cari Pesci, la giornata non filerà particolarmente liscia ma, anzi, ci sarà più di un’insidia nel vostro cammino. Sarete però molto orgogliosi di voi stessi nel rendervi conto che saprete affrontare tutti i problemi che si presenteranno senza perdere il senno. Siete maturati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: anche se ci saranno problemi da affrontare saprete come farlo e ne sarete orgogliosi.

