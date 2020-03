Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, non innervositevi con il partner oggi, provate a stare alla larga dal conflitto. Rimandate tutto alla fine della settimana, siete poco lucidi e molto tesi e, in una discussione accesa, potreste dire cose che non pensate realmente. Sul lavoro stesso discorso, evitate di affrontare persone con cui non avete ottimo feeling.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vedrà riscoprire un sentimento che pensavate non provare più nei confronti di una persona. E anche se si tratta di qualcuno proveniente dal vostro passato non spaventatevi: magari ora è arrivato il momento giusto per voi. Sul lavoro avete delle ottime intuizioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (4 marzo) sarà una giornata molto altalenante in amore. Vi sentite troppo distanti dal partner, anche se lui continua ad avvicinarsi e a remare nella vostra direzione. Allora come mai non riuscite ad incontrarvi?

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede la Luna in bellissimo aspetto per quanto riguarda il vostro segno, pronta a portarvi belle novità ed emozioni forti. Sul lavoro alcuni accordi, anche se non vi sembravano particolarmente vantaggiosi all’inizio, potrebbero rivelarsi fondamentali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (4 marzo 2020) di Paolo Fox sarà una giornata in cui vorrete testare i vostri sentimenti per qualcuno. Non siete più tanto sicuri di cosa provate per il partner e volete vederci più chiari: cautela, da certe decisioni non si torna indietro.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vede i sentimenti essere in primo piano. Avete voglia di mettere alla prova una relazione a cui tenete, per capire quando ci tiene anche l’altra persona. Però non esagerate con le provocazioni, perché a rovinare tutto ci vuole spesso molto poco.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vedrà riscoprire un sentimento che pensavate non provare più nei confronti di una persona.

