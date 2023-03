Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore Venere e Marte nel vostro cielo riporteranno l’amore nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha iniziato un nuovo percorso, a breve troverà belle soddisfazioni. Attenzione solo a Mercurio opposto che potrebbe portare qualche discussione di troppo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), l’amore procede nel migliore dei modi con la Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, meglio tenersi alla larga da tutte le persone che potrebbero farvi innervosire. Specie chi è solito provocarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore sarebbe meglio fare grande attenzione sia oggi sia domani: la stanchezza potrebbe farsi sentire e crearvi qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare gli impegni, soprattutto quelli importanti. Affidatevi ai saggi consigli di chi ne sa più di voi e vi vuole bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore le discussioni andrebbero affrontate con grande forza e fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa che non torna. Cercate di risolvere i problemi fin da subito. Inutile portarseli dietro e farsi prendere dall’ansia. Quando avete un pensiero per la testa non vedete l’ora di togliervelo una volta per tutte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), in amore sarebbe meglio non sottovalutare i nuovi incontri e se riuscite organizzate qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, aspettatevi novità anche se adesso tutto vi sembra in sospeso. Fragile.

PESCI

Cari Pesci, nel corso della giornata di oggi – 29 marzo – avrete la Luna nel segno quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà ricostruire tutto il proprio percorso e portare avanti solo i nuovi progetti che vi interessano veramente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ci sono ottime prospettive e possibilità di successo. Saprete trovare la giusta strada.