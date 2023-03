Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 marzo al 2 aprile 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 marzo al 2 aprile 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da quattro stelle su cinque. Bisogna essere pazienti ancora qualche giorno, ma presto tutto andrà per il meglio. Le giornate dell’1 e 2 aprile saranno comunque particolarmente impegnative. Prendetevi cura del corpo, con un’alimentazione sana, e della mente, scacciando cattivi pensieri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Avrete bisogno di molta grinta. Dovete “ringraziare” Saturno e Marte, che nei prossimi giorni vi porteranno qualche difficoltà imprevista. Ma con un po’ di calma supererete anche questa. Non sprecate le vostre energie in banalità e approfittate della bella Venere. Ottime notizie in amore. Tra i vostri amici ci sarà qualche ramo secco da tagliare via.

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle. La settimana inizia con la Luna nel vostro segno che porta tanta voglia di stare al centro dell’attenzione. Inizierete a sentirvi più determinati grazie a Saturno e Marte positivi e questa per voi è davvero una bella novità. Cercate di sfruttare questa ritrovata determinazione in modo pratico. Costruite qualcosa di bello.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. In amore siete al top e pieni di romanticismo. La Luna renderà i giorni a venire molto passionali. Sarete in grado di superare la negatività causata da Saturno e di abbandonarvi a nuovi sentimenti. Sarete pieni di sorprese. I prossimi giorni saranno pieni di occasioni per ridar vita soprattutto ai cuori solitari. Rimettetevi in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 marzo – 2 aprile 2023), tre stelle. Periodo di grandi cambiamenti in famiglia, non sempre apprezzati o voluti. Potreste dover prendere decisioni dolorose, sia per il portafoglio che per il cuore. Siate prudenti sulla strada della nuova vita. Un approccio troppo brusco rischia di allontanare le persone care. Dovete essere molto prudenti in ogni vostra azione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Questa settimana una nuvola nera e lunatica perseguita i nati sotto il segno della Vergine. Il vostro cattivo umore potrebbe sfociare in forti discussioni e rischiate di rendervi antipatici. Fate un respiro profondo e tenete per voi la vostra irritazione, almeno per un po’, per rendere le cose più facili. Meglio ancora, concedetevi del tempo per riposare.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Una settimana molto felice e piena di soddisfazione. Gli influssi positivi di Marte, Saturno e Venere vi faranno attraversare la settimana con una ventata di ottimismo e voglia di socializzare. Questo atteggiamento positivo vi porterà buoni risultati, sia nel lavoro che nel futuro familiare. Tutto è possibile, abbiate fede.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Saturno e Marte inizieranno a farsi sentire e, uniti a Urano, potrebbero rendervi più intolleranti. Avete bisogno di rilassarvi. Ci sono stati troppi ostacoli e contrattempi nella vostra vita negli ultimi tempi. Ora è davvero difficile per voi mantenere il buon umore e c’è il rischio di litigare con qualcuno a causa dei vostri commenti sprezzanti ed egoistici.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Il sostegno di Marte e Saturno è sufficiente per superare gli ostacoli, soprattutto sul fronte del lavoro. Vi sentirete più vivi e forti che mai, quindi affrontate nuove sfide. In amore, attenzione a Venere, che vi coglierà di sorpresa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Il periodo di stress è finalmente finito e la vostra vita sembra finalmente gestibile. Cogliete l’occasione per delegare i compiti e prendere del tempo per voi stessi. Saturno e Marte sono usciti dal vostro Segno e non sarete più sotto pressione come negli ultimi mesi. Godetevi finalmente un po’ di meritato relax.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Grandi cambiamenti in arrivo. Alcune novità sul lavoro potrebbero portare un grande cambiamento a vostro favore. Dovrete lavorare un po’ di più, ma la ricompensa ne varrà la pena. Tuttavia, non siate troppo entusiasti. Non cercate di stravolgere le cose in una volta sola, ma fate dei cambiamenti graduali. In amore poi siete a un passo da realizzare i vostri desideri.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Poco entusiasmo e vitalità. Una routine monotona e senza sorprese può rendervi pigri. Sfruttate questo periodo di tranquillità per approfondire le amicizie e i rapporti familiari. Mercurio è ancora nel segno e vi aiuta nei rapporti con amici e parenti. Curate la vostra forma fisica, che ultimamente avete trascurato un po’.

