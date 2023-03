Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore nel corso della giornata di oggi – 29 marzo – procederà a gonfie vele. Il merito sarà di Giove che continuerà il suo transito favorevole nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, avete una spiccata competizione che è sì un bene ma a volte può portare anche un po’ troppa agitazione…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), le prossime saranno due giornate molto interessanti da diversi punti di vista, soprattutto quello sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività può ripartire grazie al supporto di diversi pianeti. Insomma, fatevi coraggio e datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà abbastanza stancante dal punto di vista sentimentale (amore, amicizia), soprattutto se avete a che fare con qualcuno nato sotto i segni del Sagittario o dei Pesci. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole pazienza ma anche tanta attenzione. Non fate il passo più lungo della gamba.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore potrete incontrare qualcuno di nuovo che vi farà battere il cuore. Avete tanto bisogno d’amore e di passione in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle occasioni dopo la chiusura di un progetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 marzo 2023), questa sarà una bellissima giornata per le emozioni e questo mese di marzo si chiuderà in crescendo per voi. Cosa volere di più? Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi saranno d’aiuto quindi aspettatevi nuove proposte. Guardetevi intorno!

VERGINE

Cari Vergine, nel corso della giornata di oggi sarebbe meglio farsi scivolare addosso le provocazioni della giornata altrimenti si rischia di farsi il sangue amaro per niente. A che pro’? Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di agitazione nell’aria, ma dovrete cercare di eliminarla. Placate la vostra ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: preparatevi a vivere delle giornate davvero molto calde e interessanti, in particolare in amore.