Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 19 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 19 marzo – favorisce le relazioni sociali. È un buon momento per rafforzare legami esistenti o per crearne di nuovi. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione con i colleghi porterà ad ottenere diversi risultati positivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 marzo 2025), chi ha chiuso una storia non tornerà sui propri passi; ci sono novità lavorative in arrivo, molti potrebbero cambiare o avere già cambiato soci o collaboratori. In questo periodo una figura di riferimento emergerà, ascoltate i suoi consigli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande sete di conoscenza. Considerate l’idea di iniziare un nuovo corso o di approfondire un argomento che vi appassiona particolarmente. L’onestà sarà la chiave per rafforzare la relazione amorosa. Potreste sentirvi particolarmente intuitivi. Ascoltate il vostro istinto, specie nelle decisioni importanti. La passione è in aumento: approfittate di questo momento per avvicinarvi al partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento di concentrarsi sulle finanze. Durante le prossime ore di questo mese di marzo cercate di valutare attentamente le spese e considerate possibili investimenti futuri. Mostrate gratitudine per le piccole cose che il partner fa per voi… Non temete di esprimere le vostre idee, anche se possono sembrare fuori dagli schemi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 19 marzo 2025), potreste sentirvi più sensibili del solito. Proteggete la vostra energia evitando situazioni stressanti. La comprensione reciproca sarà fondamentale per mantenere l’armonia. Cercate di essere più aperti e comunicativi con il partner.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è vivace in queste ore di marzo! Solo le giornate di domani e venerdì potrebbero presentare qualche piccolo ostacolo a causa della Luna in opposizione, ma nel complesso il mese si prospetta favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è un buon momento per rafforzare legami esistenti o per crearne di nuovi.